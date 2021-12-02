YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

Kocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

02.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

Kocaeli'de fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, geçen günlerde meydana gelen fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu.

Arızlı Mahallesi Merkez Camisi'nin minaresinin yan yatması üzerine bölgeye giden ekipler, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti.

Ekipler, çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştırdıkları minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi.

Daha sonra çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak tıra yerleştirdi.

Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlanmasının ardından yerine monte edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arızlı Mahallesi muhtarı Ruhan Menteş, 29 Kasım akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandıKocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:59
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Derman Eczanesi
Izmit
Erıs Eczanesi
Izmit
Lotus Eczanesi
Izmit
Özer Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.