Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölümüne ilişkin dava

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın ölümünün ardından hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, geçen celse serbest bırakılan tutuksuz sanık midibüs şoförü Y.K. (42), maktul Gönülaçar'ın babası Aslan Gönülaçar ve avukatlar katıldı.

Olay günü midibüste Gönülaçar'ın yanında oturan A.E.Ç. davada tanık olarak dinlenildi.

A.E.Ç, Dilovası'ndaki iş görüşmesinden çıkıp yolcu midibüsüne bindiğini belirterek, midibüs kalabalık olduğu için bir süre ayakta yolculuk ettikten sonra Gebze'de sürücünün arkasına gelecek şekilde boşalan koltuğa oturduğunu söyledi.

Kısa süre sonra Gönülaçar'ın yanına oturduğunu anlatan A.E.Ç, "Yanlışlıkla kolu koluma değdi. Bu sırada elinden bir kağıt düştü. Aynı anda kalkıp otobüsten indi. Bayan inmeden önce sürücü bayana beklemesiyle ilgili bir cümle kurdu ama cümleyi nasıl kurdu hatırlamıyorum. Bu sırada otobüs hareket halindeydi ama çok hızlı değildi. Maktul indikten sonra bir ses geldi. Sürücü hemen durdu, aşağı indi, zaten herkes geldi." ifadesini kullandı.