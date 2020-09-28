YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 327 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1649 iş yeri denetlenirken, 17 bin 94 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmayan 288 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Ece Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Karamursel
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Kartepe
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.