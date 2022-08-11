YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

11.08.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, inceleme ve araştırmalar sonucu İ.O. (27) ve U.A'yı (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandıSakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastıİSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto ettiİstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti
Anahtar Kelimeler:
Gebze hırsızlık

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:11
İkindi
17:01
Akşam
20:12
Yatsı
21:44
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.