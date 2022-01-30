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Kocaeli'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

30.01.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Güney yan yolda Ankara istikametine seyreden E.B. yönetimindeki 34 DYU 061 plakalı otomobil, Barış Mahallesi'nde bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki A.E.A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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trafik kazası Kocaeli

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