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Kocaeli'de otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı

28.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille çarpışan beton mikserinin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Karadenizliler Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde ilerleyen İdris K. yönetimindeki 41 AJC 593 plakalı beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden işyerinin bahçesine düştü.

Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.

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