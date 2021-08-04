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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

04.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranda çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki alkollü restorana gelen Birol K, ofis bölümünde aralarında husumet olduğu öğrenilen Zeki Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol K, Zeki Ş'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyarak ofise gelen Zeki Ş'nin bir yakını da üzerindeki tabancayla Birol K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol K, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, restoran ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, restoranda bulunanları ifadelerini polis merkezine götürdü.

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Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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