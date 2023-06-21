Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında harekete geçti.

Kentte belirlenen 27 adrese, 87 personel ve narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram esrar, 155 gram sentetik kannabinoid, 35 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 830 Hint keneviri, 15 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 10 fişek, iki hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 790 liraya el konuldu.

Operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

