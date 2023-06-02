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Kocaeli'deki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini yüzlerce canlı türünü keşfe çıkarıyor

02.06.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, ziyaretçilerine 160 farklı hayvan türü ile 300 bitki çeşidini yakından görme imkanı sunuyor.

Sırtlandan maymuna, timsahtan boz ayıya, zürafadan gergedana ve farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan türlerini barındırması dolayısıyla "gen bankası" olarak da adlandırılıyor.

65 dönüm arazi üzerinde kurulu hayvanat bahçesinde canlıların kendilerini doğal ortamlarında hissetmeleri için yaşadıkları ortam habitatlarına uygun düzenleniyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğada yaralı halde bulunarak hayvanat bahçesine getirilen hayvanlar da "Hayvan Hastanesi"ndeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

"BURASI ASLINDA BİR BOTANİK BAHÇESİ"

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Tuğçe Özgür, AA muhabirine, 160 hayvan türü ile 300 bitki çeşidine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan birçok canlının bulunduğuna değinen Özgür, şöyle devam etti:

"Bunun haricinde aslında burası aslında bir botanik bahçesi. Parkımızı ziyaret ettiğiniz zaman birbirinden farklı yüzlerce canlı türüyle karşılaşacaksınız. Ziyaretçilerimiz koruma altında bulunan canlıları gördüklerinde mutlu olduklarını belirtiyorlar.

Leyleklerimiz de var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğada yaralı halde bulunup ve bize tedavi için bırakılan canlılar bunlar. Açık bahçede duruyor bu canlılarımız. İyileştikleri zaman tekrardan doğaya kazandırılıyor. Ayrıca burada ülkemizdeki dört akbaba türünden ikisi mevcut. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bu canlıları doğada yaralı halde bulmuş. İyileştirilmek üzere bize getirildiler. Geçen yıl iyileştirdiğimiz bir kara akbabayı doğal ortamına geri kazandırdık."

Hayvan hastanesi personelinin canlıların tedavileri ve rehabilitasyon süreçleriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Özgür, "Hayvanların beslenmesi için de aslında ayrı bir biyoloğumuz var. Günlük diyetleri, haftalık, aylık, mevsim şartlarına göre veya cinsiyetlerine göre sürekli revize ediliyor. Parkımızın her bölümünde o alanın uzmanı kişiler görev alıyor." diye konuştu.

Özgür, "Tek amacımız parkımıza gelen ziyaretçilerle yediden yetmişe iletişime geçmek ve canlılar, habitat, bitkiler hakkında onları bilgilendirmek. Her canlının yeri çok önemli ve kıymetli. Doğada hiçbir canlının yok olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Gebze habitat

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