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Kocaeli’nin şampiyonları teknik gelişim kampında

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kağıtsporlu 141 milli sporcu, Kocaeli Büyükşehir’in kamp alanlarında teknik gelişim kampı yaparak gelecek müsabakalara hazırlandı.Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milliler, kondisyonlarını arttırmak maksadıyla teknik gelişim kampında bir araya geldi.

Kocaeli’nin şampiyonları teknik gelişim kampında

Kağıtsporlu 141 milli sporcu, Kocaeli Büyükşehir’in kamp alanlarında teknik gelişim kampı yaparak gelecek müsabakalara hazırlandı.
Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milliler, kondisyonlarını arttırmak maksadıyla teknik gelişim kampında bir araya geldi. Antrenörleri ile birlikte çalışmalarına devam eden Kocaeli’nin geleceği sporcular, hırsları ve azimleri ile antrenörlerinden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesinin Darıca Hüma Hatun ve Yuvacık Diriliş 1 Kamp alanlarında kalabalıktan uzak ve izole şekilde düzenlenen ‘Teknik Gelişim Kampı’ 16-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Kamp öncesinde kontrolden de geçen 141 sporcu, kamp boyunca Covid-19 tedbirlerine riayet ederek temizlik, maske ve mesafe kurallarına uydu.
Kağıtsporlu karate ve judo sporcuları, antrenmanlarından ve derslerinden arda kalan zamanlarda masa tenisi, satranç, yürüyüş, paintball, sinema, matrak ve kamp ateşi gibi keyifli etkinlikler de icra etti. Kağıtsporlu milliler, düzenlenen 6 günlük kampın; gelecek şampiyona ve turnuvalar için son derece yararlı olduğunu ve yeni normal döneminde formda kalmalarını sağladığını belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Kocaeli’nin şampiyonları teknik gelişim kampında

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