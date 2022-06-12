Kocaeli'nin yeni doğa turizmi parkurları ziyaretçilerini bekliyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 2 yıl önce başlatılan projeyle 1500 kilometre olan doğa parkurları ağı, yeni rotaların eklenmesiyle 2 bin 517 kilometreye ulaştı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) finansman desteği sağladığı "Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları" projesi kapsamında kayıt altına alınan yeni parkurlar, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, kaya tırmanışı ve kanyon geçişi yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin aslında yüzde 50'sinden fazlasının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Kocaeli'nin coğrafi çeşitlilik açısından çok güçlü olduğunu anlatan Özyılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin doğa turizminin gelişmesi ve altyapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir çalışma hayata geçirdiğini belirtti.

Özyılmaz, bu projeyi MARKA'nın finans desteğiyle gerçekleştirdiklerine ve projede 8 kişilik bir ekiple çalıştıklarına işaret ederek hem yerel uzmanlar hem de doğa yürüyüşü, dağ bisikleti rotaları konusunda deneyimli uzmanların destek ve danışmanlıklarını aldıklarını bildirdi.

- "106 rotada haritalandırma çalışması tamamladı"

Özyılmaz, projeyi 2 yıl içerisinde tamamladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Toplamda 2 bin 517 kilometre uzunluğunda 106 parkur rotada haritalandırma, işaretlendirme ve tabelandırma çalışmasını tamamladık. Kocaeli'deki doğa turizmi parkurları 4 disiplin altında toplandı. Bunlar hiking, trekking, kanyon geçişi ve dağ bisikleti rotaları altında toplandı. Bu rotalar içinde tematik rotalar da mevcut. Kandıra sahili boyunca uzanan 80 kilometre uzunluğunda ve adını endemik kum zambaklarından alan zambak yolu rotası. Bu rota Babalı sahilinden başlayıp Ağva sınırına kadar devam ediyor. Hem tarihi güzellikler hem coğrafi güzellikler hem de eşsiz koylardan geçiyor. Yine aynı zamanda Samanlı rotası mevcut. Samanlı yolu rotası mevcut. Samanlı rotası 112 kilometre uzunluğunda Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndan başlayıp Karamürsel'de son buluyor."

Özyılmaz, kente gelen turistleri, gezginleri, seyyahları kent içindeki yaşama ve hareketliliğe katmak amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini vurguladı.

- "Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip kenti oldu"

Kocaeli'nin, doğa turizmi konusunda yoğun talep ve ilgi gördüğüne dikkati çeken Özyılmaz, şöyle konuştu:

"Kentimiz, Akdeniz rotalarına alternatif rotalar olarak görülmeye başlandı ve bu sürecin gelişerek devam etmesini bekliyoruz. Kocaeli'de doğa turizmini, kırsal turizme katkı sağlaması amacıyla da bu sürecin sürdürülebilmesini sağlayacağız. Tüm parkurlar yüründü, GPS kaydı alındı. Bu GPS kayıtlarını aynı zamanda bir mobil uygulamaya aktardık. Bu parkurların güvenli bir şekilde yürünmesi için bu parkurların bir mobil uygulama aracıyla da yürüyüşlerin ya da rota kullanıcılarının hizmetine sunduk. 2019 yılı itibarıyla Kocaeli'de 1500 kilometre doğa turizmleri ağı bulunmaktaydı. Bu projeyle birlikte bu uzunluk 2 bin 517 kilometreye çıktı. Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip, kenti oldu."

Yuvacık bölgesinde yürüyüş yapan Ümit Malkoçoğlu da 106 parkurun tamamının uluslararası standartlarda işaretlenmesinin önemli olduğunu, doğa tutkunlarının işaretli parkurlarda rahatlıkla yürüyebildiğini, doğayla baş başa kalabildiğini anlattı. Parkurların, uluslararası standartlara sahip olduğuna işaret eden Malkoçoğlu, "Belli mesafelerle kırmızı beyaz işaretlemeler yapıldı. O yolu hiç bilmeseniz de takip ettiğinizde yürüyüş yolunun parkurun sonuna kadar gidebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

