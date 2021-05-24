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Kocaelispor, 2 Lig'de Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi!

24.05.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Lig Play-off yarı final rövanşında Kocaelispor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek adını finale yazdırdı.

Kocaelispor, 2 Lig'de Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi!

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Kocaelispor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti.

Kocaelispor'a turu getiren golleri 19. dakikada İrfan Başaran, 90.dakikada penaltıdan Mustafa Tahir Babaoğlu kaydetti.

Hekimoğlu Trabzon'un gollerini ise 60 (penaltıdan) ve 76. dakikada Batuhan Karadeniz attı.

İki takım arasında Kocaeli'nde oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.

Kocaelispor bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.

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Kocaelispor
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