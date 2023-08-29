Kocaelispor - Altay maçına damga vuran 'ısırık' olayının cezası belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile Altay karşı karşıya gelmişti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Altay ekibinin kazandığı duran topta Fofana, rakibi Ceyhun Gülselam'ı omzundan ısırmıştı. VAR’ın uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Aksu pozisyonu izledi ve Fofana'ya kırmızı kart göstermişti.
TFF, Fofana'nın PFDK'ye sevkini şu şekilde açıkladı;
"Kocaelispor Kulübü futbolcusu İbrahima Breze Fofana'nın 27.08.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
İbrahima Fofana'nın, 44. maddenin uygulanması halinde 5-10 maç arası bir ceza alması bekleniyor.