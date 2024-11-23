Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz

Kocaelispor’un Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda anlamlı bir sürpriz yaşandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alışılmışın aksine ters bir ziyaretle futbolcuları sevindiren konuklar, onların hayatında önemli bir yere sahip olan öğretmenleri oldu.

Antrenman sırasında sahada beliren öğretmenler, Kocaelisporlu futbolcular Mustafa Ege Bilim, Furkan Gedik, Haşim Arda Sarman ve Onur Öztonga’yı karşıladı. Öğretmenlerini aniden karşılarında gören futbolcular, bu sürprizle hem duygulandı hem de gururlandı. Öğretmenler, eski öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

"ARDA’NIN ÇOK BAŞARILI FUTBOLCU OLARAK HAYATINI DEVAM EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

Haşim Arda Salman’ın okul müdürü olduğunu söyleyen Mahmut Kalcı, "Arda’nın, şu an sakatlık geçirmesine rağmen Kocaelispor’da çok başarılı futbolcu olarak hayatına devam edeceğini umut ediyorum. Kocaelispor’u da önümüzdeki sezonda Süper Lig’de görmeyi canı gönülden istiyoruz ve şimdiden tebrik ediyoruz. Başkanımız ile birlikte bu sezon Süper Lig’de olacağız. Bunu organize eden başta Kulüp Başkanımız olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.