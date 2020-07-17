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Kocaelispor bilgi yarışmasında Dobrowski farkı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışmasının konuğu Kaan Dobra oldu.İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Kocaelispor Bilgi Yarışmasının son onur konuğu, Kocaelispor formasını uzun yıllar giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Kaan Dobra (Roman Dobrowski) oldu.

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışmasının konuğu Kaan Dobra oldu.
İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Kocaelispor Bilgi Yarışmasının son onur konuğu, Kocaelispor formasını uzun yıllar giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Kaan Dobra (Roman Dobrowski) oldu. Çekişmeli anlara sahne olan yarışmada, Kaan Dobra taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Bilgi yarışmasının 3’üncü gününde de yarışmacılar büyük finale kalabilmek adına sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, görev yapmış yöneticiler ve başkanlar gibi birçok sorunun yer aldığı bilgi yarışmasında 5’te 5 yapan Berkay Yıldızlı, Adem Aladağ, Mert Meriç ve Yunus Emre Özsoy isimli taraftarlar final yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Sorulan tüm soruları doğru cevaplayarak finale adını yazdıran Berkay Yıldızlı, kazandığı hediyeleri mahallesinde bulunan Kocaelispor sevdalısı engelli bir çocuğa vereceğini açıkladı. Berkay Yıldızlı’nın yapmış olduğu bu anlamlı hareket seyirciler tarafından büyük bir beğeni toplayarak alkış aldı. Bilgi yarışmasının bugünkü onur konuğu, takımın kazandığı başarılarda önemli bir rolü bulunan Kocaelispor’un eski teknik direktörü Engin Korukır olacak.

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