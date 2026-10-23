Kocaelispor'dan Alanyaspor deplasmanında kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Deplasmanda etkili bir performans ortaya koyan Kocaelispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırdı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelede Kocaelispor, 27. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle öne geçti. Alanyaspor ise 42. dakikada Makana Baku'nun kaydettiği golle skora denge getirdi.

DUARTE'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 52. dakikada Ruan Duarte'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan konuk ekip, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 15'e yükseltirken Alanyaspor 12 puanda kaldı.