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Kocaelispor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor, Göztepe karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. İki takımın son durumları ve istatistikleri hakkında bilgiler verdik.

Kocaelispor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Kocaelispor
Pazar 16:00
18.10.2026
Göztepe
Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu Yayın: beIN Sports

Kocaelispor ile Göztepe, 18 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor ile Göztepe, Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım için de zorlu bir 90 dakika bekleniyor.

Lig Durumu

Kocaelispor

7. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
0
M
3
P
12
8
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+2
Averaj

Göztepe

15. Trendyol Süper Lig
O
7
G
1
B
3
M
3
P
6
15
Attığı Gol
15
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Kocaelispor 8 / 6
Göztepe 15 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Kocaelispor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
5 – 0
Göztepe Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 2 / 1
Gol
11 – 8

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 7. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Kocaelispor M G M G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
Göztepe G B B M M

tüm kulvarlar

  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, Göztepe sadece 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Savunmalarındaki zayıflıkları göz önüne alındığında, Kocaelispor'un bu maçta avantaj sağlaması mümkün.

Eksik Oyuncular

Kocaelispor

6 eksik
Tanguy Zoukrou Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Massadio Haidara Sakat Adale Yırtığı
Matej Maglica Sakat Ayağından Sakat
Aleksandar Jovanovic Şüpheli
Anfernee Dijksteel Sakat Kas Sakatlığı

Göztepe

5 eksik
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Allan Godoi Sakat İç Yan Bağı Yaralanması
Ogün Bayrak Sakat

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Matej Maglica (Sakat - Ayağından Sakat), Aleksandar Jovanovic (Şüpheli) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Berkan Kutlu Berkan Kutlu Kocaelispor 2 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist
Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist
Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist
Juan Göztepe 5 Gol 0 Asist
Andre Henrique Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist
Efkan Bekiroğlu Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist

Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.

İkili Rekabet
2 Kocaelispor
2 Beraberlik
0 Göztepe
  • 18.04.2026 Kocaelispor 1-1 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 23.11.2025 Göztepe 0-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig
  • 03.04.2024 Kocaelispor 3-2 Göztepe Trendyol 1. Lig
  • 04.11.2023 Göztepe 0-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 5, Göztepe 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kocaelispor - Göztepe maçı ne zaman?

18 Ekim 2026 tarihinde.

Kocaelispor - Göztepe maçı saat kaçta?

16:00'da.

Kocaelispor - Göztepe maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Kocaelispor - Göztepe maçında hangi oyuncular eksik?

Kocaelispor'da Tanguy Zoukrou, Bruno Petkovic, Massadio Haidara, Matej Maglica, Aleksandar Jovanovic ve Anfernee Dijksteel eksik; Göztepe'de ise Ibrahim Sabra, Furkan Bayır, Luka Gugeshashvili, Allan Godoi ve Ogün Bayrak yok.

Kocaelispor ve Göztepe'nin ligde kaç puanı var?

Kocaelispor'un 12, Göztepe'nin 6 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Kocaelispor
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