Kocaelispor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Kocaelispor Pazar 16:00 Göztepe

Kocaelispor ile Göztepe, 18 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor ile Göztepe, Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım için de zorlu bir 90 dakika bekleniyor.

Lig Durumu Kocaelispor 7. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 0 M 3 P 12 8 Attığı Gol 6 Yediği Gol +2 Averaj Göztepe 15. Trendyol Süper Lig O 7 G 1 B 3 M 3 P 6 15 Attığı Gol 15 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kocaelispor 8 / 6 Göztepe 15 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı K Kocaelispor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 5 – 0 G Göztepe Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 2 / 1 Gol 11 – 8

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 7. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kocaelispor M G M G G tüm kulvarlar Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G Göztepe G B B M M tüm kulvarlar Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, Göztepe sadece 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Savunmalarındaki zayıflıkları göz önüne alındığında, Kocaelispor'un bu maçta avantaj sağlaması mümkün.

Eksik Oyuncular Kocaelispor 6 eksik Tanguy Zoukrou Bruno Petkovic Massadio Haidara Matej Maglica Aleksandar Jovanovic Anfernee Dijksteel Göztepe 5 eksik Ibrahim Sabra Furkan Bayır Luka Gugeshashvili Allan Godoi Ogün Bayrak

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Matej Maglica (Sakat - Ayağından Sakat), Aleksandar Jovanovic (Şüpheli) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Berkan Kutlu Kocaelispor 2 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist Juan Göztepe 5 Gol 0 Asist Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist

Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.

İkili Rekabet 2 Kocaelispor 2 Beraberlik 0 Göztepe Kocaelispor 1-1 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 0-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 3-2 Göztepe Trendyol 1. Lig

Göztepe 0-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 5, Göztepe 3 gol attı.