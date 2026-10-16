Kocaelispor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor ile Göztepe, 18 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kocaelispor ile Göztepe, Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım için de zorlu bir 90 dakika bekleniyor.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 7. sırada.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.
Kocaelispor, son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, Göztepe sadece 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Savunmalarındaki zayıflıkları göz önüne alındığında, Kocaelispor'un bu maçta avantaj sağlaması mümkün.
Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Matej Maglica (Sakat - Ayağından Sakat), Aleksandar Jovanovic (Şüpheli) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 5, Göztepe 3 gol attı.
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