Kocaelispor - Iğdır FK maçında tribünler karıştı! Bariyerler kırıldı, polis yaralandı... Taraftarlar birbirine saldırdı!

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mücadelenin 30. dakikasında yedek kulübesinden iki oyuncunun tribünlere yönelmesinin ardından Kocaelispor tribünlerinde tansiyon yükseldi. Gösterilen tepkiler üzerine polis araya girerek Kocaelispor taraftarlarını sakinleştirmek istedi. Bu esnada güvenlik güçleri tribünden bazı isimleri de stat dışına çıkarıp götürmek istedi. Ardından deplasman tribünündeki yaklaşık yüz kişilik taraftar grubu, tribünleri ayıran bariyerleri tekmelerle kırdı, koltukları sökerek alt tribünlere attı.

GERGİNLİK İYİCE ARTTI

Tribünlerde gerginliğin iyice artmasının ardından polis üst kat tribünlerine de girdi. Bu esnada Kocaelispor’un ilk golü geldi. Golün ardından tüm stat deplasman tribününe tezahürat yöneltti. Geri düşen takımın taraftarları daha yüksek şiddetle tribüne ve alt katında bulunan ev sahibi takım taraftarına zarar vermeye başladı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Yaklaşık 15 dakika boyunca deplasman takımın taraftarlarını yatıştırmaya çalışan ekipler ilk olarak tribünün alt bölümlerine etten duvar ördü, ardından sorun çıkaran taraftarları tribünden çıkardı. Olaylar sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı, ambulansa götürülerek tedavisi yapıldı.