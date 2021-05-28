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Kocaelispor taraftarından Sakaryaspor maçı öncesi destek

28.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Kocaelispor taraftarından Sakaryaspor maçı öncesi destek

Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti. Cumhuriyet Parkı önünde toplanan yaklaşık 600 taraftar, "Geliyor Körfez", "Şampiyon Körfez" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı alanda, taraftarların sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarılar yapıldı.

Taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor
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