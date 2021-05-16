Kocaelispor yarı finalde!

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek finalinde, Ankara’da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Kocaelispor evinde Ankara Demirspor’u ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kocaelispor, adını yarı finale yazdırdı. Kocaelispor'un yarı finaldeki rakibi ise Trabzon Hekimoğlu oldu.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

KOCAELİSPOR: Bayram-, Batuhan (Dk.85 Tahir), Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan (Dk.69 Yiğit Ali), Mesut, Burak (Dk.76 Dilaver)

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih- Kamil, Hasan (Dk.76 Ayberk), Mustafa (Dk.81 Sergen), Harun, Ahmet (Dk.69 İlker), Serdar, Taner, Hüseyin (Dk.76 Rahmi Can), Turan, İlker

GOL: Dk. 59 Batuhan, Dk. 76, 81 Dilaver (Kocaelispor)

SARI KART: Dk. 36 Burak Dk. 56 Benhur (Kocaelispor) - Dk.36 Harun, Dk.55 Hasan (Ankara Demirspor)

