Kocaelisporlu taraftarlardan İzmir’e yardım çağrısı

Kocaelispor’un taraftar derneği İzmir için kolları sıvadı. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği 6,6 şiddetindeki depremle sarsılan, can ve mal kayıplarının yaşandığı İzmir’deki depremzedelere duyarsız kalmadı.
Depremzedelere gönderilmek üzere battaniye, hırka, maske, eldiven ve dezenfektan öncelikli olmak üzere malzeme yardımı toplamak için çalışma başlatan taraftarlar, tüm Kocaeli halkına, yardımlara destek vermesi için çağrıda bulundu.
Dernekten yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:
"Depremi en yakından yaşayan bölge olarak İzmir’deki depremzedelerimize yardım amacıyla bugün saat 13.00’e kadar yardım tırımız Perşembe Pazar Alanı’nda olacaktır. Şehrimizin önde gelen tüm dinamiklerini ve taraftarımızı İzmir’de yardıma muhtaç kardeşlerimiz için desteğe davet ediyoruz. Kış aylarına girdiğimiz bu dönemde özellikle battaniye, hırka, virüsten korunmak için maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri öncelikli ihtiyacımızdır. Tüm kentimize duyurulur."
(İHA)
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