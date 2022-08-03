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Kocaer Çelik ilk 6 aylık dönemde karını yüzde 200 artırdı

03.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer: - "Katma değerli ürünlerimizin verdiği destek sayesinde bu yılın ilk altı ayında, 2021 yılının tamamından daha fazla net satış geliri elde ettik"

İSTANBUL (AA) - Kocaer Çelik, 2022 yılının ilk yarısında net dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artırdı.

Kocaer Çelik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük çelik ihracatçılarından, 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan, üretimini sürdürülebilirlik ilkesiyle ve yeşil enerjiyle gerçekleştiren Kocaer Çelik, bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’nin özel sektörde en büyük 100 sanayi şirketi arasında yer alan Kocaer Çelik, 2022 yılının ocak-haziran döneminde satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırarak 4,3 milyar TL’ye ulaştırırken, net kârını da yüzde 200 artışla 323 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin faiz amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artarak 926 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer; demir-çelik sektöründe küresel düzeyde yaşanan dalgalanmalara rağmen yılın ilk yarısında halka arz sürecinde belirledikleri hedefleri gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Net karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı. Katma değerli ürünlerimizin verdiği destek sayesinde bu yılın ilk altı ayında, 2021 yılının tamamından daha fazla net satış geliri elde ettik. Katma değeri yüksek ürünlerimizin satış miktarlarını artırmak için 2022 yılı sonunda A2 Fabrikamızı, 2023 yılı ortasında A1 Fabrikamıza katma değerli ürünlere yönelik yatırım yaparak küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi olan Kocaer Çelik’in, insana ve doğaya saygı ilkesiyle İzmir’deki üretim tesislerinin çatılarını güneş enerji sistemiyle kaplattığını, rüzgâr enerjisi yatırımı için de teknik danışmanlık sözleşmesi imzaladıklarını belirten Kocaer, "Yenilenebilir enerji ve katma değerli ürünler alanında hedeflediğimiz yatırımlarımız da programlandığı gibi tüm hızıyla devam etmektedir. Halihazırda tükettiğimiz enerjinin yüzde 33’ünü kendi tesislerimizde yenilebilir kaynaklardan üretiyoruz. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında, mevcut 13 milyon KwH kurulu gücümüzü 30 milyon KwH’a çıkartırken, tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 66’sını kendi tesislerimizde üretiyor olacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tükettiğimiz enerjinin tamamını da üretmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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