Kocaispir: "Tam kadro görevimizin başındayız"

Yüreğir Belediyesi, küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalarını arttırdı.

Yüreğir Belediyesi, Başkan Kocaispir’in talimatı ile virüse karşı her alanda yoğun bir çalışma yapıyor. İlçede bulunan parklar meydanlar, cadde ve sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar düzenli olarak temizlenirken bütün mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bilinçlendirilmesi, pazarlarda maske ve eldiven dağıtımı gibi konularda birçok faaliyet yürüterek, virüsün etkisini en aza indirmek için çalışıyor.

Son olarak ilçede kurulan semt pazarlarının günleri ile ilgili de düzenleme yapan Yüreğir Belediyesi virüsle topyekun mücadele veriyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs Mahallesinde kurulan pazar yerinde incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İçiniz rahat olsun. Biz tüm pazar yerlerimizi sosyal mesafe kurallarına göre çizgilerini çekerek yeniden düzenlemeye devam ediyoruz. Pazarlarımızı kurulmadan önce özenle temizliyor, dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz maskeleri Pazar yerlerinde ücretsiz dağıtıyoruz. Tam kadro görevimizin başındayız” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.

