YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Koçali ve Gömükan ihaleleri yapıldı

Koçali ve Gömükan ihaleleri yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Sulaması ve Gömükan Sulama İnşaatı ihalesinin yapıldığını açıkladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaatı ihalesine 9 teklif, Gömükan Sulama İnşaatı ihalesine ise 37 teklif verildi.AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verdikleri gibi ihalelerin yapıldığını dile getirdi.Aydın, “Söz verdiğimiz gibi, Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaat ihalesi ile Gömükan Barajı Sulaması İnşaat ihalesi yapıldı.

Koçali ve Gömükan ihaleleri yapıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Sulaması ve Gömükan Sulama İnşaatı ihalesinin yapıldığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaatı ihalesine 9 teklif, Gömükan Sulama İnşaatı ihalesine ise 37 teklif verildi.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verdikleri gibi ihalelerin yapıldığını dile getirdi.
Aydın, “Söz verdiğimiz gibi, Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaat ihalesi ile Gömükan Barajı Sulaması İnşaat ihalesi yapıldı. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Alev Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.