Köln 1 - 3 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu.
Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90+4. dakikada Paco Alcacer'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Bundesliga'nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.
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