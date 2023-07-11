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KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kolombiyalı: İntikam Meleği filmi kaç yılında çıktı?

11.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ve oyuncuları gibi detayları merak ediliyor. 11 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Kolombiyalı: İntikam Meleği'nin başrolünde Zeo Saldana yer alıyor. Film, Kolombiya'da, ailesi bir uyuşturucu lordu tarafından öldürülen on yaşındaki bir kız çocuğu Cataleya’nın 15 yıl sonraki yetişkinliğinde yaşadığı olayları anlatıyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Kolombiyalı: İntikam Meleği filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Luc Besson ve Robert Mark Kamen tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Filmde ailesi öldürülen bir kız çocuğunun yetişkinliğinde dönüştüğü kiralık katilin yaşadığı olaylar anlatılıyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği nerede ve ne zaman çekildi?

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİ KONUSU

Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sında başlar. 9 yaşındaki Cataleya anne babasının katledilişine seyirci olur ve kendisi de katledilmekten kılpayı kurtulur. Bir gangster olan amcası Emilio ile Amerika Birleşik Devletleri’ne sığınır. Burada geçirdiği 15 yıl boyunca Cataleya, amcası tarafından bir kiralık katil olarak yetiştirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasının katilleri için hep bir kartvizit bırakacaktır: Kurbanlarının göğsüne çizdiği bir orkide...

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KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ OYUNCULARI

Zoe Saldana

Cliff Curtis

Lennie James

Callum Blue

Jordi Mollà

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Fransa'da gerçekleşmiş olup 2011 yılında vizyona girmiştir.

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