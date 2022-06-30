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Komedyen Baturay Özdemir'i isyan ettiren olay: Gösterime gelmesinler

30.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve Kirli isimli stand up gösteriyle büyük beğeni kazanan komedyen Baturay Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özdemir, Ankara'da sergilediği yeni gösterisini izlemeye gelen üst düzey bir yöneticinin, yüzü göründüğü için kendisine ulaşarak yaptığı bir paylaşımı sildirdiğini söyledi. Özdemir, "Çok üst düzeyler benim gösterime gelmesin, istemiyorum. Kimden, neyden korkuyorsunuz? Ben zaten üst düzeylerle başka yollardan görüşürüyorum" dedi.

Komedyen Baturay Özdemir'i isyan ettiren olay: Gösterime gelmesinler

YouTube kanalında yayınladığı Yerli ve Kirli isimli gösterisiyle adını geniş kitlelere duyuran Baturay Özdemir, hayranlarıyla bu defa yeni gösterisiyle buluşmaya devam ediyor. Önceki günlerde Ankara'da bir gösteri yapan Özdemir, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımı silmek zorunda kaldığını söyleyerek isyan etti.

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"KİMDEN, NEYDEN KORKUYORSUNUZ?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, yaşadıklarını anlattı. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce attığım Ankara'yla ilgili gönderiyi sildim. Çünkü Ankara'dan çok üst düzey bir yöneticinin yüzü gözüküyormuş. Acaip üst düzey olduğu için kaldırmam gerekti. Bana başka yerden yazıp 'Silinsin' deniyor. Bu hangi üst düzey? Kim olduğunu da bilmiyorum. Benim gösterime gelip. Gülebilir ama ben onun görselini paylaştığımda olmaz. Kimden, neyden korkuyorsunuz? Çok üst düzeyler gelmeyin gösterime rica ediyorum."

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"HERKES ÇOK ÖNEMLİ"

Bundan sonra gösterilerinde kamera ve ses kaydı yapacağını, bunu da biletlerde yazacağını belirten Özdemir, "Ben zaten üst düzeylerle başka yollardan görüşüyorum sağolsun onlar da. Güldüğü gözükmemesi gereken düzeyi ben kabul etmiyorum. Türkiye niye böyle bir ülke, herkes çok önemli. Ülkenin geldiği hale çok acıyorum. Herkes çakarlı araç, ne kadar ayıp" şeklinde konuştu.

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