KOMEK ve ASEM’de kayıt zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında alınacak.

KOMEK ile ASEM’de bahar dönemi kayıtları 20 Ocak’ta başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in kuruldukları ilk günden bugüne meslek edindirme konusunda Türkiye’ye model olduğunu söyledi. Başkan Altay, bugüne kadar 430 farklı branşta 810 bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK ve ASEM’in son birkaç yıl içinde ilçelerde daha yaygın hale gelerek büyüdüğünü kaydetti. KOMEK ve ASEM’lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerini yapıldığı, sosyalleşme imkanı sağlayan, hatta rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak hizmet ettiğini dile getiren Başkan Altay, bütün Konyalıları ve üniversite öğrencilerini KOMEK ve ASEM’de kendilerini geliştirecek bir kursa katılmaya davet etti.

Ücretsiz kurslar

Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK’te; Kur’an-ı Kerim (Elif-ba ve tecvitli okuma), bilişim teknolojileri, gelenekli el sanatları, yabancı diller, giyim mefruşat, ney, bağlama, piyano gibi 320 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı kurslara başvuru alınacak.