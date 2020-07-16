YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Komiser yardımcısı çifte nikah töreninde "kelepçe" takıldı

Komiser yardımcısı çifte nikah töreninde "kelepçe" takıldı

BURSA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Komiser yardımcısı çifte nikah töreninde "kelepçe" takıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahı kıyılan emniyet mensubu çifte "kelepçe" takıldı.

Polis akademisinde tanışan komiser yardımcıları Merve Kılıç (27) ve Muhammed Mustafa Ayhan'ın (29) nikahı, görevlerini sürdürdükleri İnegöl'deki Belediye Nikah Dairesi'nin bahçesinde kıyıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende genç çifti, yakınları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Damat, nikah öncesi telsizden anons ederek, gelinden bir kez daha "evet" cevabı aldı.

İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Araali'nin şahitliğindeki törende, nikah memuru damada gelinin doğum tarihini sordu. Komiser Yardımcısı Ayhan'ın bu soruya cevap verememesi davetlileri güldürdü.

Törenin ardından gelin ve damada kelepçe takarak sürpriz yapan Şahin, ömür boyu mutluluklar diledi.

Yunus ekipleri de yeni evlenen çiftin etrafında motosikletlerle tur atarak onları tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

Bursa Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:39
Yatsı
22:21

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.