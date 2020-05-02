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Kompozisyon ve şiir yarışması için son gün 4 Mayıs

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasının başvuruları, 4 Mayıs’a uzatıldı.Tepebaşı Belediyesi, “Koronaya inat yaşasın hayat” sloganıyla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlatacakları özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasının başvuruları, 4 Mayıs’a uzatıldı.
Tepebaşı Belediyesi, “Koronaya inat yaşasın hayat” sloganıyla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlatacakları özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Düzenlenen yarışmada çocuklar, yazdıkları kompozisyon ve şiirlerde Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve 23 Nisan coşkusunu anlatacak. 8-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği yarışma için son katılım tarihinin 4 Mayıs’a uzatıldığı açıklandı. Yarışma hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi, koşullar her ne olursa olsun 100’üncü yılında da hep birlikte coşkuyla kutlamaktır. Bu yarışmayla, yarının yetişkinleri olan çocuklarımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılıyla ilgili duygularını yazılı olarak dile getirmeleri amaçlanmıştır. Şiir özgün, Türkçe’nin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kağıda, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı taahhüt formunu doldurarak imzalayacaklardır. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilecektir” ifadelerini kullandı. Dereceye giren çocukların sürpriz hediyelerin yanı sıra para ödülü kazanacağı yarışmanın başvuru formu ve katılım şartları ile ilgili detaylara, www.tepebasi.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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İmsak
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Sabah
05:50
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:30

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Timur Eczanesi
Odunpazari
Yafaylar Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Pınarın Eczanesi
Tepebasi
Serapoğlu Eczanesi
Odunpazari
Selin Eczanesi
Tepebasi
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