Konak Meclisi’nin gündemi Beştepeler

Gültepe İmar Planlarını daha önce oybirliği ile kabul ederek Konak’ta kentsel dönüşümü destekleyen Konak Belediye Meclisi, şehrin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planlarını gündeme alarak 2021 yılına kentsel dönüşüm hamlesi ile başladı. Yenişehir’de kapanan belediyeye ait akaryakıt istasyonunun yeniden açılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Konak Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci olağan toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi imar planı revizyonu önerisi damga vurdu. Konak Belediye Meclisi, oybirliği ile kabul ettiği ve parselasyon aşamasına gelen Gültepe İmar Planlarının ardından şimdi de Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahallelerini kapsayan Beştepeler İmar Planı için görüşmelere başladı. Belediyenin ocak ayı ikinci olağan meclisine sunulan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisi görüşülmek üzere İmar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına gönderildi.