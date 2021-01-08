YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak Meclisi’nin gündemi Beştepeler

Konak Meclisi’nin gündemi Beştepeler

08.01.2021 21:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gültepe İmar Planlarını daha önce oybirliği ile kabul ederek Konak’ta kentsel dönüşümü destekleyen Konak Belediye Meclisi, şehrin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planlarını gündeme alarak 2021 yılına kentsel dönüşüm hamlesi ile başladı.

Gültepe İmar Planlarını daha önce oybirliği ile kabul ederek Konak’ta kentsel dönüşümü destekleyen Konak Belediye Meclisi, şehrin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planlarını gündeme alarak 2021 yılına kentsel dönüşüm hamlesi ile başladı. Yenişehir’de kapanan belediyeye ait akaryakıt istasyonunun yeniden açılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Konak Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci olağan toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi imar planı revizyonu önerisi damga vurdu. Konak Belediye Meclisi, oybirliği ile kabul ettiği ve parselasyon aşamasına gelen Gültepe İmar Planlarının ardından şimdi de Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahallelerini kapsayan Beştepeler İmar Planı için görüşmelere başladı. Belediyenin ocak ayı ikinci olağan meclisine sunulan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisi görüşülmek üzere İmar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına gönderildi.

Akaryakıt istasyonu oybirliği ile karara bağlandı
Konak Belediye Meclisinde bir önceki oturumda yeniden görüşülmesi kararlaştırılan akaryakıt istasyonu konusu da gündeme geldi. Belediyeye önemli gelir getirecek, Yenişehir’de daha önce kapatılan akaryakıt istasyonunun açılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce kiracı tarafından işletilen akaryakıt istasyonu, kira dönemi içerisinde kira bedelinin iki kez süresinde yatırılmamasından kaynaklanan ihtarlar sebebiyle açılan dava sonucu tahliye edilmişti. Oybirliği ile alınan meclis kararı ile akaryakıt ve servis istasyonunun yeniden açılmasına, parselin kalan kısmının ise belediye hizmet alanı olarak kullanılmasına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya yeni sağlık ocağı

Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya yeni sağlık ocağı

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı'na katıldı: (1)

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı'na katıldı: (1)

Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar

Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (2)

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.