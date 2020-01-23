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Konaklı Kongre Merkezi belirsizliği sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Yapımı tamamlanan Alanya Konaklı Kongre Merkezi konusundaki düğüm yayımlanan kararname ile çözüldü.2014 yılında yapımı tamamlanan Alanya Konaklı Kongre Merkezi’nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) tahsisi gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan Alanya Konaklı Kongre Merkezi konusundaki düğüm yayımlanan kararname ile çözüldü.
2014 yılında yapımı tamamlanan Alanya Konaklı Kongre Merkezi’nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) tahsisi gerçekleştirildi. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 5018 sayılı Kanunun 47’nci maddesi gereğince, "Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü adına hizmetin devamı süresince kesin tahsisi uygun görülen Konaklı Kongre Merkezi hakkındaki nihai yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmek üzere mülkiyeti Hazineye devredilen, 190 ada 1 parsel numaralı ve 8.147,23 m2 yüzölçümlü taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığının (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 31/12/2019 tarihli ve E.1554512 sayılı muvafakat yazısına istinaden tahsisinin kaldırılarak, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatları ile belirlenen ve alınması zorunlu olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmaması, bu hususlar dışında ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 1 NumaralıYönetmeliğin 67, 70 ve 73/A maddelerine göre işlem yapılması kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 5018 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince, "Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere" Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü adına hizmetin devamı süresince kesin tahsisi uygun görülmüştür."
Bu doğrultuda yayımlanan kararname ile ALKÜ’nün daha önce bir kongresine ev sahipliği yapan Konaklı Kongre Merkezi’nin, bundan sonraki ilerleyen süreçte organize edilen önemli programlarda kullanılabilmesinin önü açılmış oldu. Konuya ilişkin ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile beraberindeki heyet kongre merkezinde yerinde incelemelerde bulundu. Eksiklerin ve deforme olan yerlerin tespitinde bulunulan incelemelerde Konaklı Kongre Merkezi’nin ilerleyen süreçte kullanımlarına dair fikir alış verişinde bulunuldu.
Yaklaşık yedi yıldır atıl durumda olan Konaklı Kongre Merkezi’nin bundan sonraki süreçte ALKÜ’ye tahsis edildiğini ifade eden Mustafa Toklu; “Kongre Merkezimiz artık Üniversitemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayacaktır. Bu süreçte Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın gayretleri ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleri için teşekkür ederim. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.
İncelemelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Kalan ise “Türkiye’de sayılı Kongre Merkezlerinden biri olabilecekken bu şekilde atıl bir halde bulunması gerçekten kabul edilebilir bir durum değildi. Sayın Bakanımızın büyük destekleri ile bu merkezi Üniversitemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte güzel organizasyonlarda ev sahipliği yaparak Alanya’nın bilim şehri olarak da adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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