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Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler

İZMİR HABERLERİ  | 02.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Sömestr tatiliyle birlikte derslere bir süreliğine ara veren öğrenciler etkinlikten etkinliğe koştu.

Sömestr tatiliyle birlikte derslere bir süreliğine ara veren öğrenciler etkinlikten etkinliğe koştu. Tatilin son günlerinde Konak Belediyesinin düzenlediği Çömlek Yapım Atölyesine katılan minikler, marifetli elleriyle birbirinden güzel çömlekler yaptı.
Konak Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için birbirinden keyifli programlar hazırladı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz katılabileceği tiyatro, yazarla buluşma, film yapımı gibi çeşitli atölyelerin yanında minik ellerin adeta bir ustaya dönüştüğü “Çömlek Yapım Atölyesi” de düzenledi. Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesinde yapılan atölye, 10’ar kişilik gruplar halinde ve her yaş grubu için ayrı ayrı düzenlendi.
Çocuklar için adeta bir terapi
Çömlek Yapım Atölyesi, çocuklar için eğlenceli vakit geçirmenin yollarından biri olsa da bunun çok daha ötesinde yararlar sağlıyor. Çömlek yapımı ile çocukların üretkenliği ve estetik duyarlılığı gelişirken, yetenekleri de ortaya çıkarmada yardımcı oluyor. Çömlek yapımında kullanılan çamurun, sakinleştirici ve şiddet gibi istenmeyen davranışları yok edici bir malzeme olması, çocuklar üzerinde terapi etkisi sağlıyor. Tüm bu özellikleri nedeniyle yoğun ilgi gören Çömlek Yapım Atölyesi, yarıyıl tatili ile sınırlı değil. Mayıs ayına kadar ayda iki kez düzenlenecek olan atölyeye katılım için anne ve babalar, belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ederek kayıt yaptırabilecek.

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