Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentte yaşayan 65 yaş ve üstü bin 500 hemşehrisini bayram öncesi dağıttığı nostaljik bir hediyeyle duygulandırdı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın sürecinde sokağa çıkma yasağı bulunan ve dışarıda yapılması gerekli işleri, alışverişleri için desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş ve üstü, bin 500 Konaklı hemşehrisine bayram öncesi nostaljik birer armağan ulaştırdı. Sosyal izolasyona büyük bir titizlikle uyması gereken vatandaşlara, içinde meyveler bulunan birer balkon sepeti, ipiyle birlikte dağıtıldı. Kapılar tek tek çalınıp, hediyeler sahiplerine ulaştırıldı.

“Böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaştık”

Başkan Batur’un, geçmişte balkondan sarkıtılan sepetle yapılan alışveriş günlerini hatırlatan nostaljik hediyesi, evlerinden sadece pazar günleri ve ancak birkaç saat dışarı çıkabilen Konaklıları duygulandırdı. İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, çok memnun olduklarını dile getirerek Başkan Batur’a teşekkür etti.