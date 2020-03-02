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Kontrol çıkan araç ağaca çarparak durabildi, 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 16 CRU 34 plaka otomobil sürücüsü Aykut Altın, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrol çıkan araç ağaca çarparak durabildi, 1 yaralı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 16 CRU 34 plaka otomobil sürücüsü Aykut Altın, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafından bulunan kaldırım üzerinde bir ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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