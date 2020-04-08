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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.Kaza, İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan G.T.(32) yönetimindeki 34 ZC 9981 plakalı otomobil Çiftepınarlar Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen bire nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

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