Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 19 ADN 809 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki süs ağaçlarını kıran araç orta refüje çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü T.D. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

