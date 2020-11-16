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Kontrolden çıkan tır hurdaya döndü, dorsesi alev aldı : 1 yaralı

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bingöl’de kontrolden çıkarak devrilen tır hurdaya döndü, ağır yaralanan ve sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı.

Bingöl’de kontrolden çıkarak devrilen tır hurdaya döndü, ağır yaralanan ve sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı. Alev alan dorse ise itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaza, Genç-Diyarbakır Karayolu Abalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 45 VP 969 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır hurdaya dönerken, dorsesi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürürken diğer yandan da direksiyon koltuğunda sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralı sürücü, ambulansla Lice Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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