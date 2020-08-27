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Konuralp antik kenti yerli yabancı turistlerin gözdesi oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 27.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Düzce’deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, bugüne kadar korunmuş alanlarıyla şimdiden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce’deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, bugüne kadar korunmuş alanlarıyla şimdiden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde yürütülen kazı çalışmalarında tarih gün yüzüne çıkarılırken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi bölgeye yoğunlaştı.
"Güzel bir ivme yakaladık"
Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazılarda çok ciddi aşamaların kaydedildiğini belirterek; “Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Güzel bir ivme yakaladık. Düzce Belediyesi’nin önemli projelerinden birisidir. Bu projeyi Düzce Üniversitesi ve müzemizle beraber yürüyoruz. Onların teknik danışmanlığı ve teknik sorumluluğunda yürütüyoruz. Kazılarda çok ciddi aşamalar kaydettik. Bizi heyecanlandırıcı bir şekilde altta çıkan yapının sağlam olduğunu gördük. Biliyorsunuz tarihi gün yüzüne çıkartıyoruz. Belediyemiz buraya tam destek veriyor. Önümüzdeki günlerde burada yaklaşık 50 kişilik belediye personeli çalışacak” dedi.
"Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu"
Antik tiyatro kazı alanına yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Yine Türkiye’nin muhtelif yerlerinden, İstanbul, Ankara, Adana ve hatta yurt dışından kazı çalışmalarımızın devam ettiğini duyanlar burayı ziyarete geliyorlar. Geçen hafta burada Ankara’dan bir grubu ağırladım. Adana, Bursa ve Almanya’dan gelen misafirlerimiz de oldu. Çalışmalar çok güzel gidiyor. İnşallah ilerleyen günlerde hızla çalışmalarımızı tamamlayacağız ve daha sonra da restorasyon çalışmalarımıza başlayacağız. Restorasyon için bu konuda uzman firmalarla görüşüyoruz. Onlardan teklifler alıyoruz. Restorasyon için gerekli kaynağın da bir kısmını bulduk. Bir taraftan kazılar devam ederken bir taraftan da restorasyon işlemleri devam edecek. Gün yüzüne çıkarttığımız yapıyı koruyacağız” diye konuştu.

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