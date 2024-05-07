Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi

Play-off yarı finalinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle çıktığı ilk karşılaşmayı 76-59 kazanmış, ikinci maçında rakibine 68-62’lik skorla mağlup olmuştu. Serinin son maçında ise taraflar Konya’da karşılaştı. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan serinin üçüncü ve son maçı nefesleri kesti. Tribünlerin tamamının dolduğu salonda uzatmaya giden mücadelede taraftar desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, maçı 69-63, seriyi de 2-1 kazanarak finale çıkmaya ve Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeye hak kazandı.

BAŞKAN ALTAY, TAKIMI TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basketbolda bir üst lige yükselme başarısı gösteren basketbol takımını ve teknik ekibi tebrik ederek, “Konya’mızın spor şehri kimliğine yakışır bir zafer oldu. Tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Türkiye Basketbol Ligi’nde takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi 2023-2024 sezonunda play-off finalinde Ayosspor ile şampiyonluk maçına çıkacak.





