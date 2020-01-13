YURTHABER
  4. Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor

Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor

KONYA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Trafik yükünün yoğun olduğu kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Antalya Çevre Yolunu şehir merkezine bağlayan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak akıllı sinyalizasyon uygulamasını hayata geçirdi.Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (Akıllı Kavşak) uygulamasına geçti.

Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor

Trafik yükünün yoğun olduğu kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Antalya Çevre Yolunu şehir merkezine bağlayan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak akıllı sinyalizasyon uygulamasını hayata geçirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (Akıllı Kavşak) uygulamasına geçti. Geçtiğimiz aylarda Aydınlıkevler Kavşağı, Selçuklu Kavşağı, TOKİ Fırat Kavşağı, Karatay Sanayi Kavşağı, Lamcı Kavşağı, MTA Kavşağı ve Çimento Kavşağında yaptığı sinyalizasyon uygulamaları ile trafiği rahatlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Antalya Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayan Gazze Caddesinde Akıllı Kavşak uygulaması başlattı. Meram ilçesinin en geniş caddesi olarak hizmete açılan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi kesişiminde artan trafik yükünün azaltılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığı tarafından kavşak kaldırılarak yerine şehir merkezinde de uygulanan akıllı kavşak sinyalizasyon uygulaması yapıldı. Akıllı sinyalizasyon uygulamasıyla bölge araçlar, yayalar ve bisikletler için daha güvenli hale gelirken, araçların bekleme süresi de en aza indirilmiş oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezine bağlı çalışan Akıllı Kavşaklar, yeşil ışık süresini kavşaktan geçen araç yoğunluğuna göre belirleyerek ortalama bekleme süresini azaltıyor.

Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Ereğli’de İstihdam Projesinin kapanış toplantısı gerçekleştiEreğli’de İstihdam Projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Yağmur Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.