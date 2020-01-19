YURTHABER
  4. Konya Büyükşehirden karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti

Konya Büyükşehirden karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti

KONYA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren ve karnelerini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro bileti hediye ediyor.

Konya Büyükşehirden karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren ve karnelerini getiren öğrencilere tiyatro bileti hediye ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro bileti hediye ediyor. Konya Şehir Tiyatrosu’nun çocuk oyunlarından olan ve sahnelediği ilk günden beri çok sevilen “Küçük Kara Balık” adlı oyun yarıyıl tatilinde bu kez karnelerini getiren çocukların ücretsiz olarak karşısına çıkıyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyun için karnesini getiren çocuklara en fazla 2 bilet verilirken, biletler Selçuklu Kongre Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinden karnelerle birlikte alınabiliyor.
Yönetmenliği Çağatay Çiftçi tarafından gerçekleştirilen oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları anlatılıyor.

Konya Büyükşehirden karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Seyir halindeki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralıSeyir halindeki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
KOMEK ve ASEM’de kayıt zamanıKOMEK ve ASEM’de kayıt zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:05
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Betül Eczanesi
Karatay
Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.