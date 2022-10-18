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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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