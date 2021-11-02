Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 zanlı ile örgütle irtibatı bulunan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



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