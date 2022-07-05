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Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

05.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 128 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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