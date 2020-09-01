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Konya sanayisine övgü

KONYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferansla gerçekleştirilen Konya Sanayi Odası (KSO) meclis toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferansla gerçekleştirilen Konya Sanayi Odası (KSO) meclis toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, KSO’nun çalışmalarından da övgü ile bahsetti.
Konya Sanayi Odası’nın Ağustos ayı genişletilmiş meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında gerçekleştirildi. KSO meslek komitesi ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya konuk olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un pandemi döneminde iş dünyası için yaptığı çalışmaları anlatırken, Konyalı sanayicilerin de talep ve sorunlarını dinledi. Pandemi döneminde hem TOBB’un hem de oda ve borsaların, üyeleri ile daha yakın temas halinde olarak özveri ile çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, KSO’nun çalışmalarından da övgü ile bahsetti. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Konya Sanayi Odamız, bu pandemi sürecinde meslek komitesi üyelerimizle, meclis üyelerimizle ve yönetim kurulu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptı. Bundan sonrada aynı tempoda çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin sorunlarını toplayıp, hep beraber çözüme kavuşturmaya çalışacağız." Hisarcıklıoğlu, ayrıca toplantıya katılan Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firmalar ile KSO’ya üyelikte 35 yılını dolduran sanayicileri de tebrik etti.

“Yatırımlara hiç ara vermeden, sanayi üretimimizi güçlü, dinamik tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz”
KSO Başkanı Memiş Kütükcü ise, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iş dünyasına verdiği destekler ve Konyalı sanayiciler ile bir arada olduğu için teşekkür etti. KSO’nun pandemi döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Kütükcü, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs, alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bu süreç toplumun her kesimine, sosyal hayatta da ticarette de üretimde de yeni bir düzen sunuyor. KSO olarak biz de, bu şehrin çalışkan, gönlü zengin insanlarını, sanayicilerini bu yeni düzene dahil etmek istiyoruz. Yeniden şekillenmeye başlayan tedarik zincirinde olabildiğince güçlü olalım istiyoruz. Yatırımlara hiç ara vermeden, sanayi üretimimizi güçlü, dinamik tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz" diye konuştu. Konuşmasında Konyalı sanayicilerden “üretim sevdalısı kahramanlar” diye bahseden Kütükcü, Konya OSB’nin 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açılan tüm parsellerin salgına rağmen tahsis edildiğini ifade ederek, “Konyalı sanayicilerimizher hal ve koşulda üretim diyor” dedi.
Başkan Kütükcü, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu dönemde, Konyalı sanayicilerimiz, Nisan ayında yaşadığı kayıpların neredeyse tamamını telafi ederek, ilk 7 ayda 1 milyar 167 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Odamızın yaptırdığı, Konya İmalat Sanayi Güven Endeksimiz, Temmuz ayında son 38 ayın zirvesine ulaştı. Yine Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında ilk 5’te yer alan şehrimizde, 24 Konyalı girişimcimizin de ortaklığıyla kurulan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamız da yükseliyor. Tüm bunlar, Konyalı sanayicilerimizin azimli çalışmaları ile gerçekleşti."

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