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Konya sanayisinin baba-kızları üretime "güç" veriyor

27.10.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Konya'da sanayi bölgelerinde her alanda kendilerine destek olan babalarıyla çalışan kadınlar, birlik ve beraberlikle üretime katkı sağlıyor.

Organize sanayi bölgelerinde üretim, ihracat ve istihdamla ekonomiye katkı veren şirketlerin 93 kadın yöneticisi ile babaları bir araya geldi.

İş insanı hidrolik silindir üretimi yapan firmanın yöneticisi Sevda Kayhan Yılmaz'ın arkadaşlarıyla organize ettiği etkinlikte, kadın yöneticiler tecrübelerini anlattı.

Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda sanayi üretiminde kadınların payının giderek arttığını söyledi.

Konya sanayisinde iş gücü katılımı ve yönetimde kadınların etkin olmasının sevindirici olduğuna işaret eden Yılmaz, kendi aralarında kurdukları sosyal medya platformu aracılığıyla kadınlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

"BABALARIMIZA BİR TEŞEKKÜR EDELİM, BUNU KUTLAYALIM DEDİK"

Yılmaz, baba-kız sanayicileri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sanayide babasıyla çalışan kadınlar kaç kişi diye merak ettik. Bir baktık ki 93 kişi olmuşuz. Babalarımıza bir teşekkür edelim, bunu kutlayalım dedik. Böyle bir organizasyonda hep beraber bir araya geldik. Onlara sadece sözcülük yaptım. Babalarımızla ilk toplantı oldu. Çok keyifliydi, duygusal anları da yaşadık. Ağlayan kadınlar, erkekler oldu. Hepimiz için çok özel bir anı olarak kaldı."

"BABA-KIZ YÖNETİMİ DAHA BAŞARILI"

Kendisinin de babasıyla uyumlu şekilde çalıştığını anlatan Yılmaz, "Babalarımızla anlaşamadığımız noktalar oluyor ama önemli olan egoları kırıp, düşünüp, anlaşarak bir yolda ilerlemek. Baba-kız yönetimi daha başarılı. Yolunda gitmeyen işte iki erkek çatışmaya girebiliyor. Baba-kız ilişkisinde iş hayatında da daha bir yumuşaklık, duygusallık, uyum oluyor. Erkekler daha katı olabiliyor." diye konuştu.

"İŞ YERİNDE 'AHMET BEY' VE 'İREM HANIM' AMA EVDE BABA-KIZIZ"

Döküm sektöründe faaliyet gösteren firmanın yöneticisi İrem Buse Karçaaltıncaba Yıldırım da etkinliğe yönetimi kendisine devreden babası Ahmet Karçaaltıncaba ile katıldığını söyledi.

Yıldırım, babasıyla iş yerinde profesyonel bir anlayışla çalıştığını vurgulayarak, "İş yerinde 'Ahmet Bey' ve 'İrem Hanım' ama evde baba-kızız. Kendisiyle çalışmaktan çok memnunum, 7 yıldır beraberiz. Destekledi ve yolumu açtı. Babalarla çalışmak zor ama iyi tarafı da var. Beni zorlamasından da memnunum. Çünkü zorlamasa zaten başarıya ulaşamazdık diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kızının yanında danışman olarak faaliyette bulunduğunu anlatan Ahmet Karçaaltıncaba ise "Kendisinden firmamızı daha iyi yerlere getirmesini ve bir dünya markası olmasını sağlayacağından ümitlerim var. Hedeflerimiz arasında, kurumsal yapıda işi bilen insanlarla çalışarak katma değerli ürünler üretmek var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
organize sanayi

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