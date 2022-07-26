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Konya Şeker'den pancar üreticisine 150 milyon lira avans

26.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şeker'den pancar üreticisine 150 milyon lira avans

İSTANBUL (AA) - Konya Şeker, 2022-2023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırılan çiftçilere 150 milyon 47 bin liralık avans ödemesi yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker'in, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun haziran ayında yapılan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurulunda ifade etmiş olduğu avans ödemelerine devam ettiğini belirtti.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"2022-2023 kampanya dönemimizde sözleşmeli pancar ekimi yapan üreticilerimize 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle 150 milyon 47 bin Lira ödeme yapılacaktır. Avansın bütün üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da yaptığı açıklamada, Konya Şeker olarak bütün planlamalarımızı üretimin sürekliliği için yapıyoruz. Çiftçilerimize desteğimiz devam edecektir. Şundan emin olsunlar bu kurumun birinci önceliği çiftçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle verdiğimiz bu avansın bütün üretici ortaklarımıza hayırlı olması temennimiz ile çiftçilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah tüm üreticilerimize bereketli bol kazanç versin."

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