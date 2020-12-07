Konya Şeker'in yatırımlarıyla bölgede mısır üretimini artırıyor

Konya Şeker, yem fabrikası ve et-süt entegre tesisi yatırımıyla bölgedeki mısır üretimine de lokomotiflik yapıyor.

Konya Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Şeker, şeker sektörünün "en çok" desteklediği yan sektörlerden biri olan hayvancılığa katkı vermek amacıyla kurduğu yem fabrikasıyla mısır üreticisine talep garantisi oluştururken, yem piyasalarında aşırı fiyatlanmanın da önüne geçiyor.

Konya Şeker'in mısır alımı yapmadığı 2008'de kentte mısır üretimi 80 bin 307 ton iken, 2019'a gelindiğinde bu rakam 1 milyon 345 bin 64 tona yükseldi, üretim 2008'e göre yüzde 1575 arttı.

Konya Şeker, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, Seydibey Parmak Patates ve Patates Nişastası Üretim Tesisleri gibi bünyesinde 45 üretim tesisi yer alan Anadolu Birlik Holding'in İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, konuya ilişkin açıklamasında, yem fabrikasının yanı sıra Konya'da hayvancılığı katlanarak büyüten et-süt entegre tesisi yatırımlarıyla Konya Şeker'in bölgedeki yem bitkileri ve yem ham maddesi olarak kullanılan mısır üretiminin artışını sağladığını, yaptığı tonajlı alımlarla fiyat regülasyonunu oluşturarak mısırı da üretici için cazip hale getirdiğini ifade etti.