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Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi

KONYA HABERLERİ  | 10.03.2020 13:02 | Son Güncelleme

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve meslek mensuplarının katıldığı halı saha futbol turnuvası sona erdi.Konya SMMMO tarafından gerçekleştirilen 11 takımın katıldığı ve 2 grup halinde oynanan halı saha futbol turnuvası final ve üçüncülük-dördüncülük maçlarıyla sona erdi.Turnuvayı düzenleme amaçlarının oda üyelerini ve stajyerlerini bir araya getirerek hem meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamayı hem de meslektaşların iş stresinden uzak kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “Konya Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz halı saha futbol turnuvamıza toplamda 11 takım katıldı.

Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve meslek mensuplarının katıldığı halı saha futbol turnuvası sona erdi.
Konya SMMMO tarafından gerçekleştirilen 11 takımın katıldığı ve 2 grup halinde oynanan halı saha futbol turnuvası final ve üçüncülük-dördüncülük maçlarıyla sona erdi.
Turnuvayı düzenleme amaçlarının oda üyelerini ve stajyerlerini bir araya getirerek hem meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamayı hem de meslektaşların iş stresinden uzak kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “Konya Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz halı saha futbol turnuvamıza toplamda 11 takım katıldı. 2 grup halinde oynanan maçlarla birlikte gruptan çıkan takımlarımız bugün final ve üçüncülük-dördüncülük maçı oynadılar. Konya Mali Müşavirler Odası olarak ilk defa puanlı lig usulü halı saha turnuvası düzenledik. Meslektaşlarımızın da bu turnuvaya ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Mali Müşavirler Odası olarak bir amacımız da sosyal etkinliklerle meslektaşlarımızı bir araya getirmek. Halı saha turnuvamızda sosyal etkinliklerimiz kapsamında düzenlendi. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, gruplarından çıkarak yarı final ve final oynayan takımlarımızı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitler unutulmadı
Turnuva finaline katılan takımlar, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz” pankartlarıyla sahaya çıktı. Turnuva fikstürüne göre final müsabakalarının geçtiğimiz hafta oynanması belirlenmişken, İdlib’de yaşanan hain saldırı sebebiyle ertelendiğini kaydeden Başkan Erdal, “İdlib’de yaşanan hain saldırı bizleri derinden üzmüştür. Konya Mali Müşavirler Odası olarak 1-7 Mart muhasebe haftası nedeniyle düzenlediğimiz birçok organizasyonu hain saldırı nedeniyle iptal ettik. Turnuva finalimizi de muhasebe haftamızda tamamlamayı ve kazanan takımlara hediyelerini takdim etmeyi hedefliyorduk fakat hain saldırı sebebiyle finali de bugüne erteledik. Bu doğrultuda şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve acılı ailelerine sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Turnuvanın final gününde ilk dört takıma ve turnuvanın gol kralına, oynanan maçlar sonunda kupa ve madalyaları oda yönetimi tarafından takdim edildi.

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