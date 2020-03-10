Konya SMMMO halı saha futbol turnuvası sona erdi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve meslek mensuplarının katıldığı halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Konya SMMMO tarafından gerçekleştirilen 11 takımın katıldığı ve 2 grup halinde oynanan halı saha futbol turnuvası final ve üçüncülük-dördüncülük maçlarıyla sona erdi.

Turnuvayı düzenleme amaçlarının oda üyelerini ve stajyerlerini bir araya getirerek hem meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamayı hem de meslektaşların iş stresinden uzak kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “Konya Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz halı saha futbol turnuvamıza toplamda 11 takım katıldı. 2 grup halinde oynanan maçlarla birlikte gruptan çıkan takımlarımız bugün final ve üçüncülük-dördüncülük maçı oynadılar. Konya Mali Müşavirler Odası olarak ilk defa puanlı lig usulü halı saha turnuvası düzenledik. Meslektaşlarımızın da bu turnuvaya ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Mali Müşavirler Odası olarak bir amacımız da sosyal etkinliklerle meslektaşlarımızı bir araya getirmek. Halı saha turnuvamızda sosyal etkinliklerimiz kapsamında düzenlendi. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, gruplarından çıkarak yarı final ve final oynayan takımlarımızı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.